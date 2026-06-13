Під час переїзду з Флориди до Канзас-Сіті з автомобіля "трьох левів" викрали інвентар для тренувань і індивідуальні бутси гравців. Постраждали такі зірки британців як Гаррі Кейн і Джуд Беллінгем, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про крадіжку у збірної Англії на чемпіонаті світу?

12 червня адміністратори англійської збірної спорядили авто для перевезення на базу у Канзас-Сіті офіційних м'ячів турніру і ігрового взуття футболістів, а також іншого необхідного для проведення тренувань і матчів інвентарю. Гравці ж вирушили в дорогу на наступний день, щоб розпочати підготовку до стартового матчу з Хорватією 17 червня.

Але на місці прибуття на британців чекав вкрай неприємний сюрприз: в авто залишився лише один м'яч, а всі інші речі були вкрадені. Повний список втраченого майна англійці не оприлюднювали, але преса дізналася, що не оминули проблем навіть ключові для Томаса Тухеля виконавці – Гаррі Кейн і Джуд Беллінгем.

Які результати розслідування крадіжки у збірної Англії?

Поліції Міссурі вдалося вийти на слід крадіїв і затримати двох осіб, причетних до злочину.

На щастя для англійців, більшість їхнього обладнання для занять вдалося повернути. Тож тренувальний план "трьох левів" перед одним із центральних матчів всього групового етапу Мундіалю з хорватами практично не постраждав.