Во время переезда из Флориды в Канзас-Сити из автомобиля "трех львов" похитили тренировочное снаряжение и индивидуальные бутсы игроков. Пострадали такие звезды британцев, как Гарри Кейн и Джуд Беллингем, сообщает 24 Канал.

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Что известно о краже в сборной Англии на чемпионате мира?

12 июня администраторы английской сборной снарядили автомобиль для перевозки на базу в Канзас-Сити официальных мячей турнира и игровой обуви футболистов, а также другого необходимого для проведения тренировок и матчей инвентаря. Игроки же отправились в путь на следующий день, чтобы начать подготовку к стартовому матчу с Хорватией 17 июня.

Но по прибытии британцев ждал крайне неприятный сюрприз: в машине остался только один мяч, а все остальные вещи были украдены. Полный список утраченного имущества англичане не обнародовали, но пресса узнала, что не избежали проблем даже ключевые для Томаса Тухеля исполнители – Гарри Кейн и Джуд Беллингем.

Каковы результаты расследования кражи в сборной Англии?

Полиции Миссури удалось выйти на след воров и задержать двух человек, причастных к преступлению.

К счастью для англичан, большую часть их тренировочного оборудования удалось вернуть. Поэтому тренировочный план "трех львов" перед одним из центральных матчей всего группового этапа Мундиаля с хорватами практически не пострадал.