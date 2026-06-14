В Канзас-Сити, где базируются "три льва", накануне было объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Вместо тренировок футболистам пришлось укрываться в убежище, пишет The Athletic.
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Что случилось со сборной Англии в США?
13 июня место расположения тренировочного комплекса сборной Англии попало в зону вероятного прохождения торнадо. Игрокам и тренерскому штабу посоветовали не выходить на улицу и находиться в закрытом помещении подальше от окон, поскольку ожидались сильные порывы ветра и гроза.
В итоге отель и поле, где проводят занятия Гарри Кейн и компания, не пострадали. В воскресенье, 14 июня, подопечные Томаса Тухеля должны провести запланированную тренировку в рамках подготовки к стартовому матчу ЧМ с Хорватией.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Какие еще неприятности постигли Англию перед стартом ЧМ?
Если англичане суеверны, то плохих знаков перед началом выступлений на мировом первенстве они получили более чем достаточно. Сначала недалеко от тренировочного комплекса в Канзас-Сити произошла массовая стрельба: на тот момент Англия еще не прибыла на место, но игроки были неприятно удивлены тем, что меры безопасности в США не помогли предотвратить преступление.
А впоследствии представители страны-основательницы футбола еще и стали жертвами кражи: у них украли часть снаряжения и игровую обувь. К счастью для команды, полиция задержала злоумышленников и вернула англичанам большую часть вещей.