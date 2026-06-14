Попри те, що найкращий футбольний суддя Африки не зможе працювати на жодному матчі Мундіалю, ФІФА офіційно не виключила його з переліку рефері. Це означатиме для нього виплату зарплати за чемпіонат світу, пише BBC.

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Як ФІФА допомогла сомалійському рефері?

Сам Артан розповів, що американські прикордонники та співробітники служби безпеки допитували його упродовж 11 годин. Після цього його дипломатичний паспорт і візу було відхилено через нібито зв'язки з особами, підозрюваними у тероризмі.

Рефері змусили летіти з Маямі назад у Туреччину, де з ним зв'язалися представники ФІФА. Вони допомогли сомалійцю дістатися рідної країни, а також пообіцяли підтримку.

Зрештою було ухвалено рішення, що Артан отримає той самий гонорар, який заплатять усім іншим рефері на чемпіонаті світу, навіть попри те, що він не буде обслуговувати жодну гру.

Скільки заплатять сомалійському арбітру?

Цікаво, що самі арбітри Мундіалю говорять, що не знають точну суму своєї зарплати. Виплати їм будуть перераховані вже після того, як завершиться турнір у США, Канаді і Мексиці.

Натомість відомо, скільки може отримати Артан за роботу на Суперкубку УЄФА, який йому довірили проводити на тлі скандалу на світовій першості. Фінал єврокубка оцінюється приблизно у 10 тисяч євро для головного судді. Сомалієць працюватиме на матчі між ПСЖ і Астон Віллою 12 серпня в австрійському Зальцбургу.