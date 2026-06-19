Рекламная пауза или разговор о здоровье: УЕФА принял решение о перерывах на питье

Обязательные трёхминутные паузы для гидратации во время чемпионата мира в США, Канаде и Мексике стали одним из самых спорных решений ФИФА. Болельщики жалуются, что организаторы просто хотят показывать телезрителям больше рекламы.

Матч останавливают даже при довольно комфортных температурных условиях, когда дополнительное охлаждение не так уж и необходимо. Болельщики начали интересоваться, будет ли эта практика применена и на других соревнованиях, в частности на Евро-2028, пишет "24 Канал".

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Что сказали в УЕФА о перерывах на питье?

Пока что опасения европейских футбольных болельщиков, что на Евро через два года в Соединённом Королевстве и Ирландии тоже заставят игроков уходить на перерыв ради рекламного блока, оказались напрасными.

В УЕФА утверждают, что не планируют вводить обязательные паузы для гидратации. Как и раньше, решение о такой паузе должен принимать арбитр, учитывая температурный режим и условия проведения игры. Если во время матча столбик термометра поднимется выше 35 градусов, то ради здоровья футболистов их попросят охладиться в середине тайма и попить воды.

Почему паузы для гидратации вызвали столько критики?

ФИФА обвиняют в циничной попытке прикрыть собственное стремление к наживе заботой о благополучии игроков.

Уже с матча-открытия "Мундиаля" стало понятно, что навязанные перерывы используются не столько для отдыха и восстановления водного баланса участников поединка, сколько для показа дополнительной рекламы. Арбитр даже задержал возобновление игры, пока на американском канале-трансляторе не закончился рекламный блок.

Впрочем, нашлись и те, кто защищает решение об обязательной паузе. По мнению некоторых экспертов, такой импровизированный тайм-аут позволяет тренерам спокойно донести до игроков тактические указания и даже полностью изменить настрой на игру, если стартовый отрезок тайма показал ошибочность принятых решений. Благодаря этому матчи якобы стали более интересными с стратегической точки зрения, а футболисты меньше теряют форму ближе к свистку на перерыв и завершению поединка.