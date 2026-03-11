Топ-сборная Азии официально отказалась играть на чемпионате мира по футболу

На фоне войны США и Израиля против Ирана исламская республика уже отказалась от участия в Паралимпийских играх. Теперь настало время решения относительно чемпионата мира по футболу, который Америка будет принимать летом.

Все три своих матча национальная команда Ирана должна была бы провести именно в Соединенных Штатах. Но на Мундиаль, похоже, она все же не поедет, пишет TV2.

Смотрите также ФИФА в панике: Иран может не поехать на чемпионат мира-2026 из-за войны

Что сказали в Иране об участии в чемпионате мира по футболу?

Министр спорта Ирана Ахман Доньямали официально заявил о том, что сборная не может поехать на Мундиаль.

После того, как коррумпированное правительство США убило нашего лидера, нет никаких условий, которые бы позволяли нам участвовать в чемпионате мира. Из-за злонамеренных действий, предпринятых против Ирана, мы были вынуждены вести две войны за восемь месяцев, и тысячи наших соотечественников были убиты. Поэтому при таких обстоятельствах мы не имеем возможности участвовать,

– сказал чиновник.

Пока не известно, отражает ли заявление политика позицию высшего руководства страны.

Как в ФИФА реагируют на бойкот Ирана?

На фоне информации об отказе Ирана ехать на Мундиаль президент ФИФА Джанни Инфантино, по сообщению Al Jazeera, сказал, что президент США Дональд Трамп "отметил то, что Иран является желанным участником соревнований, и его будут приветствовать в Америке наравне с другими странами".

Нам всем сейчас больше, чем раньше, нужно такое событие как Кубок мира, чтобы объединить все народы, и я благодарю за поддержку президента Соединенных Штатов, который тоже верит, что футбол объединяет людей,

– заявил сторонник возвращения россиян в большой спорт.

С кем Иран должен был играть на чемпионате мира?