Выбили главных фаворитов: известный первый финалист ЧМ-2026
Во вторник, 14 июля, состоялся первый полуфинальный матч чемпионата мира-2026. За путевку в финал боролись сборные Франции и Испании.
До завершения турнира осталось всего три матча, а борьбу за трофей продолжают сильнейшие команды. Кто стал первым финалистом ЧМ-2026, расскажет 24 Канал.
Какая сборная первой вышла в финал ЧМ-2026?
Сборная Испании неожиданно уверенно победила Францию со счетом 2:0. Подопечные де ла Фуэнте завладели инициативой с первых минут и больше контролировали мяч. Однако до по-настоящему опасных моментов дело не доходило. Пока на 20-й минуте Динь не нарушил правила против Ямаля в своей штрафной – арбитр без колебаний указал на точку. Оярсабаль уверенно реализовал одиннадцатиметровый.
Гол Оярсабаля в ворота Франции: смотрите видео от Megogo
Франция была не похожа на саму себя. У команды Дешама не получались позиционные атаки, лидеры команды неожиданно выглядели блекло и инертно. За весь первый тайм французы не нанесли ни одного удара в створ ворот Симона.
Испанцы играли организованно и забили второй гол на 58-й минуте. Порро сыграл в стеночку с Ольмо и пробил мимо Меньяна.
Гол Порро в ворота Франции: смотрите видео от Megogo
У Франции не хватало идей и сил, чтобы переломить ход игры. Килиан Мбаппе не сможет занести этот матч в свой актив. Лидер атак французов в конце матча начал сдавать нервы. Капитан "Ле Бльо" опасно врезался в вратаря Симона, за что получил от арбитра желтую карточку.
В итоге Испания победила со счетом 2:0.
Кто станет соперником испанцев в финале?
Уже сегодня, 15 июля, в 22:00 состоится второй полуфинал между Англией и Аргентиной.
Победитель этого противостояния выйдет в финал чемпионата мира-2026, где его уже ждет сборная Испании.
А команда, проигравшая в матче Англия – Аргентина, сыграет в матче за третье место против французов.
Финал чемпионата мира запланирован на 19 июля.