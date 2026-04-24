Участие Ирана в ЧМ-2026 не запрещено США, но есть деталь, которая может повлиять на ситуацию
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не запрещал Ирану участвовать в ЧМ-2026, но могут возникнуть вопросы относительно участия отдельных иранских футболистов.
- Представитель Дональда Трампа предлагал заменить Иран на Италию, но правительство Италии отклонило это предложение как несправедливое, поскольку команда не прошла квалификацию.
Перед началом чемпионата мира по футболу 2026 года, который этим летом состоится в США, Канаде и Мексике, активно обсуждают возможное участие Ирана в турнире. Появлялись различные версии – от запрета на участие до вероятных кандидатов на замену иранской сборной.
Однако Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не запрещал Ирану участвовать в чемпионате мира. В то же время могут возникнуть вопросы относительно участия отдельных иранских футболистов, об этом сообщило CNN.
Что известно об участии Ирана на Чемпионате мира?
На фоне информации о том, что представитель Дональда Трампа якобы предлагал ФИФА заменить сборную Ирана на сборную Италии (которая не квалифицировалась на ЧМ-2026), в СМИ появились вопросы к администрации США.
Сам Трамп в комментарии отметил, что США "не стремятся влиять на иранских спортсменов", которые намерены принять участие в предстоящем чемпионате мира по футболу.
Госсекретарь Марко Рубио добавил, что США не запрещали Ирану участие в турнире, хотя возможны определенные ограничения.
Проблема с Ираном заключается не в их спортсменах. Проблема в других людях, которых они хотят взять с собой. Некоторые из них связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Возможно, мы не сможем им этого позволить,
– подчеркнул Рубио.
Он также подчеркнул, что любые сообщения в медиа о замене Ирана Италией следует рассматривать лишь как предположение.
Решение о том, приезжать спортсменам в США или нет, принимает Иран. Они не могут ввести в нашу страну группу террористов их КСИР и притворяться журналистами и спортивными тренерами,
– сказал госсекретарь.
Что ранее говорили о замене сборной Ирана на Чемпионате мира?
Представитель президента США Дональда Трампа предложил существенные изменения в списке участников турнира. Он отметил, что сборную Италии можно было бы включить вместо Ирана по политическим причинам.
Специальный посланник Трампа, Паоло Замполли, обратился к ФИФА с просьбой об участии Италии в турнире. Как сообщает NBC News, такое предложение было обусловлено политическими позициями США в отношении Ирана.
В то же время Иран официально подтвердил свою готовность участвовать в ЧМ-2026.
Как в Италии прокомментировали возможную замену на ЧМ-2026?
- Правительство Джорджи Мелони отклонило любые предложения по участию сборной Италии в чемпионате мира. Министр спорта Андреа Абоди подчеркнул, что команда не прошла квалификацию, проиграв в финальном плей-офф Боснии и Герцеговине, поэтому ее допуск к турниру выглядел бы несправедливым. Об этом Абоди рассказал в интервью Sky News.
Министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти отметил, что подобные предложения противоречат основным принципам спорта, сообщает Calcio e Finanza.