Уже следующим летом в США, Канаде и Мексике состоятся матчи чемпионата мира по футболу. Турнир пройдет в обновленном формате, при этом цены на билеты уже шокируют фанатов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

По теме Пока без Украины: кто уже вышел на чемпионат мира по футболу 2026 года

Что с билетами на ЧМ-2026?

Британские СМИ опубликовали шокирующие ценники, которые ФИФА и принимающие страны выставили для болельщиков. Самый дешевый билет на матч-открытие стоит 180 долларов, тогда как максимальная цена на эту игру – 1800 долларов.

Для сравнения на ЧМ-2022 в Катаре эти суммы были втрое меньше – от 55 до 600 "зеленых". Аналогичная ситуация и с билетами на финал Мундиаля.

Минимальный ценник составит аж 2 тысячи долларов, тогда как средняя цена на финал колеблется около 4000 американских денежных единиц. Это также в разы больше, чем было на предыдущем турнире.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в формате 48-ми команд впервые в истории. Участники разделятся на 12 групп по четыре, а финал состоится 19 июля 2026 года в Нью-Йорке. К слову, Трамп угрожает одному из городов США забрать право проводить Мундиаль.

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026