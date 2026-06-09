Во сколько часов смотреть матчи чемпионата мира-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит одновременно в Канаде, Мексике и США, став первым Мундиалем в истории, который принимают три страны. Из-за значительной разницы в часовых поясах для украинских болельщиков могут возникнуть трудности.

Разница с Киевом может составлять от 7 до 10 часов. Из-за того, что матчи могут происходить в разных часовых поясах, стоит уточнять время начала каждого отдельного поединка, сообщает 24 Канал.

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Чемпионата мира-2026: во сколько смотреть матчи?

Матч-открытие между командами Мексики и Южной Африки состоится в 22:00 по Киеву.

Кроме этого времени, поединки группового этапа также могут проходить в 1:00, 2:00, 2:30, 3:00, 3:30, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 19:00, 20:00, 23:00 и 00:00.

В 1/16 финала некоторые матчи назначены на 4:30 и 23:30.

Удобнее станет уже на стадии полуфиналов и финала. Там поединки будут проходить четко в 22:00 по Киеву, как во время решающих стадий Лиги чемпионов.

Где посмотреть время матчей чемпионата мира-2026?

24 Канал подготовил полный календарь всех матчей Мундиаля.

Также посмотреть расписание с актуальным киевским временем можно, например, на сайте ESPN.