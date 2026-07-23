Через четыре года турнир вновь примут три страны-хозяйки. Однако желание Джанни Инфантино отметить столетний юбилей чемпионата мира привело к автоматической квалификации еще трех команд, пишет 24 Канал.

Кто будет принимать чемпионат мира 2030 года

Следующий чемпионат мира будут принимать совместно Испания, Португалия и Марокко. Это будет первый случай, когда хозяева мирового первенства представляют две разные континентальные ассоциации – Европу и Африку.

Но этим в ФИФА решили не ограничиваться. Поскольку турнир пройдет в год столетия со дня проведения первого чемпионата мира, чиновники решили особо отметить эту дату.

Поскольку дебютные соревнования принимала Южная Америка, то матчи-открытия "Мундиаля-2030" пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае. Это автоматически обеспечивает путевку в финальную часть всем трем командам этих стран.

Говорят, что такое решение было принято Джанни Инфантино для того, чтобы в 2034 году никто не смог составить конкуренцию заявке Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира. Ведь в рамках ротации хозяевами не смогут быть страны Северной и Южной Америки, Европы и Африки – остается только Азия.

Кто точно не сыграет на Мундиале-2030

Если участников уже известно шесть, то тех, кто пропустит мировое первенство, пока восемь.

Это две европейские страны, а также шесть представителей Океании. Речь идет о Монако, Ватикане, Кирибати, Тувалу, Маршалловых островах, Палау, Микронезии и Науру.

Все просто: ни одна из этих стран не является членом ФИФА и не может заявлять национальную сборную на турниры под эгидой организации.

Надеемся, что ФИФА не забудет добавить в список недопущенных к квалификации также Россию.