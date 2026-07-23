Через чотири роки турнір знову матиме три країни-господарки. Але бажання Джанні Інфантіно відзначити сторічний ювілей Мундіалю призвело до автоматичної кваліфікації ще трьох команд, пише 24 Канал.

Хто господарі чемпіонату світу 2030

Наступний Мундіаль прийматимуть спільно Іспанія, Португалія і Марокко. Це буде перший випадок, коли господарі світової першості представляють дві різні континентальні асоціації – Європу та Африку.

Але цим у ФІФА вирішили не обмежитися. Оскільки турнір відбуватиметься у рік століття з часу першого чемпіонату світу, чиновники вирішили особливим чином відзначити цю дату.

Так як дебютні змагання приймала Південна Америка, то матчі-відкриття Мундіалю-2030 відбудуться в Аргентині, Уругваї та Парагваї. Це автоматично надає путівку до фінальної частини усім трьом командам цих країн.

Подейкують, що таке рішення було ухвалене Джанні Інфантіно для того, щоб у 2034 році ніхто не міг позмагатися із заявкою Саудівської Аравії на проведення чемпіонату світу. Адже в межах ротації господарями не зможуть бути країни Північної та Південної Америк, Європи і Африки – залишається тільки Азія.

Хто точно не зіграє на Мундіалі-2030

Якщо учасників відомо вже шість, то тих, хто пропустить світову першість, наразі вісім.

Це дві європейські країни, а також шість представників Океанії. Йдеться про Монако, Ватикан, Кірибаті, Тувалу, Маршалові острови, Палау, Мікронезію і Науру.

Усе просто: жодна з цих країн не є членом ФІФА і не може заявляти національну збірну на турніри під егідою організації.

Сподіваємось, ФІФА не забуде додати до списку недопущених до кваліфікації також Росію.