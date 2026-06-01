Ни одного слабого соперника: сборная Украины по хоккею попала в "группу смерти" на ЧМ-2027

Международная федерация хоккея (IIHF) обнародовала обновленный мировой рейтинг. Именно на основе этого реестра сформировались предварительные группы на предстоящий чемпионат мира-2027, который будет принимать Германия.

Национальная сборная Украины, которая совершила невероятный прорыв в высший дивизион, уже знает своих оппонентов. Наша команда оказалась в компании настоящих грандов и действующих триумфаторов мирового хоккея, пишет "Суспільне Спорт".

С кем будет играть Украина на чемпионате мира по хоккею-2027?

Украинская сборная по итогам рейтингового посева попала в группу А. Нашими соперниками станут действующие обладатели золотых медалей – финны, а также серебряные призеры последнего мундиаля – швейцарцы.

Полный состав группы А выглядит так: Швейцария, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Австрия, Словения и Украина. В группу В попали Канада, США, Чехия, Германия, Дания, Норвегия, Венгрия и Казахстан.

По регламенту, матчи нашей восьмерки будут принимать немецкие города Дюссельдорф и Мангейм. Однако оргкомитет турнира еще имеет право внести минимальные косметические изменения для сохранения спортивного баланса сил, поэтому состав групп является предварительным.

Что известно о силе соперников украинцев?

Главными фаворитами нашего пула являются хоккеисты Финляндии, которые в 2026 году завоевали свой пятый титул в истории, и грозные шведы – 11-кратные чемпионы мира. Не менее опасна и сборная Швейцарии, которая трижды подряд останавливалась в шаге от золота, завоевывая серебряные награды.

Среди всех будущих соперников только Словения и Украина еще никогда в истории не поднимались на пьедестал почета элитного дивизиона. Для остальных команд борьба за медали является привычным делом: Словакия имеет в своем активе золото 2002 года, а Латвия и Австрия в свое время выигрывали бронзовые медали мировых первенств.

Как Украина возвращалась в хоккейную элиту после 20 лет забвения?

Нынешний успех стал настоящей сенсацией для всего украинского спорта, ведь "сине-желтые" не выступали на топ-уровне долгие 20 лет – с далекого 2007-го. Напомним, в целом наша сборная провела в элите девять сезонов подряд (с 1999 по 2007 годы), а историческим пиком команды остается девятое место на ЧМ-2002.

Билет в высший дивизион мирового хоккея украинцы выгрызли благодаря фантастическому выступлению в дивизионе IA на ЧМ-2026, где вместе с Казахстаном сумели завоевать повышение в классе. Они заменили Великобританию и Италию, которые вылетели в низший эшелон, и теперь готовы снова доказывать всему миру силу украинского характера на льду.