Пока сборная Украины готовится к историческому выступлению в элитном дивизионе чемпионата мира, в России активно ищут пути для отмены международного бана. Там уже заговорили о судебных исках и необходимости "бороться" за возвращение на крупные турниры, пишет matchtv.

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Как Россия хочет вернуться в мировой хоккей?

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что российским спортивным федерациям нужно активнее добиваться допуска спортсменов к международным соревнованиям.

По его словам, Федерация хоккея России уже подает в суд из-за отстранения национальных команд от турниров под эгидой IIHF.

Мы сейчас подаем в суд. Дисциплинарный совет IIHF подтвердил, что нас неправильно отстранили. Надо уже биться, быть с ними жестче,

– сказал Третьяк.

В конце мая ФХР сообщила, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к сезону-2026/27. В то же время это не означает автоматического возвращения российских команд к международным турнирам.

Ожидается, что вопрос участия России будет рассмотрен на конгрессе IIHF в сентябре.

Россия хочет попасть на чемпионат мира с Украиной

Особый резонанс эта ситуация приобретает из-за того, что следующий чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе состоится с участием сборной Украины. "Сине-желтые" впервые за много лет пробились в сильнейшую лигу мирового хоккея и сыграют среди грандов в сезоне-2027.

Именно поэтому в России все чаще говорят о необходимости добиться возвращения уже в ближайшее время. Несмотря на заявления Третьяка о готовности "биться" за допуск, окончательное решение по российским командам остается за IIHF.

Напомним, что сборные России и Беларуси отстранены от международных хоккейных турниров с 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас российские команды продолжают оставаться вне чемпионатов мира и других соревнований под эгидой IIHF.