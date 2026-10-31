В Европе подтвердили исключение Украины из хоккейного ЧМ-2027 после возвращения России

Adv

Президент Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон сообщил, что спортсмены из страны-агрессора займут место Украины на предстоящем чемпионате мира. Об этом он заявил в беседе с журналистами издания aftonbladet.se.

популярные видео

Какая судьба ждет сборную Украины

По словам Ларссона, Украина может лишиться своего места, поскольку именно наша команда стала последней из сборных, гарантировавших себе место в Дивизионе А.

Когда Россия вернется – она вернется на тот же уровень, на котором находилась ранее. Теперь нам нужно выяснить, как это реализовать на практике, учитывая, что чемпионат мира предусматривает участие определенного количества команд, фиксированное количество матчей и вопрос телевизионных прав. Как вы уже отметили, Украина была последней командой, которая завоевала право на повышение в классе– сказал Ларссон.

Глава шведского хоккея также отметил, что его страна не собирается бойкотировать проведение ЧМ-2027.

Ранее президент Федерации хоккея Украины Сергей Мазур отреагировал на решение CAS допустить россиян к международным турнирам, из-за чего "сине-желтые" рискуют столкнуться с изменениями перед возвращением в элиту чемпионата мира.

Украина впервые за 20 лет пробилась на ЧМ: что известно о турнире

Мужской чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Украина впервые за 20 лет получила право выступить в элитном дивизионе.

Теоретически, наша команда попадет в группу А, где ее соперниками должны стать Швейцария, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Австрия и Словения.