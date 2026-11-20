В пятницу, 20 ноября, начнется 13-й тур чемпионата Украины по футболу. Главным матчем этого тура станет встреча во Львове между Карпатами и Зарей.

Турнирную таблицу, расписание и результаты всех матчей матчей УПЛ читайте на сайте 24 Канала. 20 ноября 18:00. Шахтер – Левый Берег 21 ноября 13:00. Колос – Харьков 13:00. Кривбасс – Кудровка 18:00. Карпаты – Заря 22 ноября 13:00. Верес – Буковина 13:00. Динамо – Оболонь 23 ноября 13:00. ЛНЗ Черкассы – Полесье 13:00. Черноморец – Эпицентр #РЕКЛАМА 24 Канал Динамо Київ Фора господарів (-3.5) 3.9 Зробити ставку Дивися прямі трансляції та огляди матчів в HD-якості на сайті BETKING Оболонь ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023