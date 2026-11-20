20 ноября, 11:52
Чемпионат Украины по футболу: расписание и результаты всех матчей 13-го тура
В пятницу, 20 ноября, начнется 13-й тур чемпионата Украины по футболу. Главным матчем этого тура станет встреча во Львове между Карпатами и Зарей.
Турнирную таблицу, расписание и результаты всех матчей матчей УПЛ читайте на сайте 24 Канала.
- 20 ноября
18:00. Шахтер – Левый Берег
- 21 ноября
13:00. Колос – Харьков
13:00. Кривбасс – Кудровка
18:00. Карпаты – Заря
- 22 ноября
13:00. Верес – Буковина
13:00. Динамо – Оболонь
- 23 ноября
13:00. ЛНЗ Черкассы – Полесье
13:00. Черноморец – Эпицентр