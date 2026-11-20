Расписание и результаты 13-го тура УПЛ / Фото Динамо

В пятницу, 20 ноября, начнется 13-й тур чемпионата Украины по футболу. Главным матчем этого тура станет встреча во Львове между Карпатами и Зарей.

Adv Турнирную таблицу, расписание и результаты всех матчей матчей УПЛ читайте на сайте 24 Канала. популярные видео 20 ноября 18:00. Шахтер – Левый Берег 21 ноября 13:00. Колос – Харьков 13:00. Кривбасс – Кудровка 18:00. Карпаты – Заря 22 ноября 13:00. Верес – Буковина 13:00. Динамо – Оболонь 23 ноября 13:00. ЛНЗ Черкассы – Полесье 13:00. Черноморец – Эпицентр Турнирная таблица

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