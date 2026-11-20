Розклад і результати 13 туру УПЛ / Фото Динамо

У п'ятницю, 20 листопада, розпочнеться 13-й тур чемпіонату України з футболу. Центральним протистоянням цього туру стане зустріч у Львові між Карпатами і Зорею.

Adv Турнірну таблицю, розклад і результати всіх матчів УПЛ читайте на сайті 24 Каналу. популярні відео 20 листопада 18:00. Шахтар – Лівий Берег 21 листопада 13:00. Колос – Харків 13:00. Кривбас – Кудрівка 18:00. Карпати – Зоря 22 листопада 13:00. Верес – Буковина 13:00. Динамо – Оболонь 23 листопада 13:00. ЛНЗ Черкаси – Полісся 13:00. Чорноморець – Епіцентр Турнірна таблиця

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