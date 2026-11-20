Розклад і результати 13 туру УПЛ / Фото Динамо
У п'ятницю, 20 листопада, розпочнеться 13-й тур чемпіонату України з футболу. Центральним протистоянням цього туру стане зустріч у Львові між Карпатами і Зорею.
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18:00. Шахтар – Лівий Берег
- 21 листопада
13:00. Колос – Харків
13:00. Кривбас – Кудрівка
18:00. Карпати – Зоря
- 22 листопада
13:00. Верес – Буковина
13:00. Динамо – Оболонь
- 23 листопада
13:00. ЛНЗ Черкаси – Полісся
13:00. Чорноморець – Епіцентр
Турнірна таблиця
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