В эти выходные в чемпионате Италии состоятся матчи последнего тура сезона 2024-2025. Главной интригой уикенда станет чемпионская борьба между Наполи и Интером, сообщает 24 Канал.

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Бой за Скудетто

Из-за участия миланского клуба в финале Лиги чемпионов обе встречи претендентов на Скудетто вынесли на пятницу, 23 мая. Неаполитанцы примут Кальяри, тогда как "неррадзури" пожалуют в гости к Комо.

Оба соперника лидеров уже гарантировали себе место в Серии А на следующий сезон. Что же касается самих Наполи и Интера, то первые имеют преимущество над командой Симеоне в один балл перед последним туром.

Победа гарантирует неаполитанцам четвертое в их истории чемпионство. В свою очередь осечка "партенопеев" открывает двери в Скудетто перед Интером, которому достаточно будет победить Комо. Что интересно, существует вариант, при котором этот тур станет не последним для лидеров Серии А.

Если Наполи проиграет, а Интер сыграет вничью, то команды завершат сезон с одинаковым количеством очков. В таком случае ни один из дополнительных показателей не будет учтен. Клубам тогда придется провести еще один матч, очный между собой за чемпионство.

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Прогноз Favbet

Ожидаемо, что в битвах с немотивированными соперниками Наполи и Интер будут фаворитами. Победа первых над Кальяри вообще оценивается более чем в 80% согласно оценкам Favbet.

1 Х 2 НАПОЛЕ – КАЛЬЯРИ 1,17 7,60 17,00 КОМО – ИНТЕР 5,10 4,50 1,61

Что же касается непосредственно шансов на чемпионство, то Наполи является явным фаворитом. Скудетто для команды Антонио Конте оценивается в 1,10, тогда как миланцев – в 7,00.

Напомним, что Наполи является трехкратным победителем Серии А. Команда триумфовала в 1987, 1990 и 2023 годах. Интер же выигрывал чемпионат Италии 20 раз, уступая по этому показателю лишь Ювентусу (36).