Динамо в Одессе оформило 17-тое "золото" чемпионата Украины

В воскресенье, 18 мая, состоялись матчи предпоследнего 29-го тура чемпионата УПЛ. Киевское Динамо в Одессе встречалось с местным Черноморцем.

Черноморец – Динамо 1:1

Гол: Хобленко, 68 – Ярмоленко, 54 (с пенальти)

Подопечным Александра Шовковского было достаточно добыть одно очко в Одессе, чтобы оформить заветное чемпионство. Однако аутсайдер УПЛ дал настоящий бой лидеру первенства, пишет 24 Канал.

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Боевая ничья в чемпионском матче

В первом тайме мяч влетел в ворота Черноморца после удара Ярмоленко. Однако арбитр отменил гол из-за игры рукой ветерана Динамо.

До свистка на перерыв счет на табло не изменился. "Моряки" очень надежно отыграли в защите.

В начале второго тайма хавбек Черноморца Сигеев подставил руку после удара Ярмоленко. Судья матча без колебаний указал на отметку. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Ярмоленко.

Казалось, что "бело-синие" сохранят победный счет. Однако на 68-й минуте экс-динамовец Хобленко огорчил своих бывших одноклубников. Форвард воспользовался пасом Робакидзе, переиграв в воздухе защитников Динамо.

Финальный свисток арбитра зафиксировал боевую ничью – 1:1.