Дубль Невертона и бильярдный удар Бондаренко: Шахтер в Одессе разгромил Черноморец
- Шахтер победил Черноморец со счетом 3:0 в Одессе, благодаря голам Бондаренко и дублю Невертона.
- После 27 туров Шахтер на третьем месте с 57 очками, а Черноморец на последнем с 18 очками.
- Черноморец ведет борьбу за сохранение места в УПЛ, тогда как Шахтер стремится получить серебряные медали.
Поединок в Одессе между Черноморцем и Шахтером открывал субботнюю программу 27 тура УПЛ. "Горняки" без проблем разобрались с соперником.
Черноморец – Шахтер 0:3
Голы: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75
Хозяева поля, которых возглавляет экс-защитник Шахтера Александр Кучер, ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите. А вот "горняки" рассчитывают завоевать серебряные медали, пишет 24 Канал.
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"Горняки" толкают "моряков" в Первую лигу
В первом тайме "моряки" четко отработали в обороне, не позволив дончанам забить хотя бы один гол. На перерыв соперники ушли с нулями на табло.
После отдыха подопечные Марино Пушича прибавили в скорости и защита Черноморца посыпалась. На 55-й минуты Бондаренко пробил со штрафного и с помощью рикошета положил мяч в угол ворот Рудько.
После этого настало время Невертона. Сначала бразилец благодаря индивидуальным действиям увеличил преимущество "горняков". А через несколько минут оформил дубль.
"Моряки" до конца матча так и не смогли забить гол престижа и потерпели разгромное поражение 0:3.
Видео голов в матче Черноморец – Шахтер
- Шахтер продолжает гонку за "серебро". После 27 матчей "горняки" идут третьими с 57 очками.
- Черноморец ухудшил свои шансы на спасение. У "моряков" последнее место и лишь 18 очков в активе.