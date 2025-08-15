Накануне закончились матчи третьего квалификационного раунда во всех трех еврокубковых турнирах. Украину на этой стадии представляли три клуба.

Киевское Динамо выступало в Лиге чемпионов, донецкий Шахтер играл в Лиге Европы, а житомирское Полесье – в Лиге конференций. В следующий раунд смогли пройти все представители УПЛ, но двое из них опустились в менее престижные соревнования, сообщает 24 Канал.

С кем будут играть украинские клубы?

"Бело-синие" без шансов уступили кипрскому Пафосу с общим счетом 0:3. Следующим соперником киевлян уже в Лиге Европы станет Маккаби Тель-Авив, который смог переиграть мальтийский Хамрун Спартанс.

"Горняки" дважды сыграли в нулевую ничью с греческим Панатинаикосом, которому в конце концов уступили в серии пенальти. Теперь они впервые будут соревноваться в Лиге конференций, где будут противостоять швейцарскому Серветту, который также вылетел из Лиги Европы, проиграв нидерландскому Утрехту 2:5 по сумме двух матчей.

"Волки" не без проблем, но все же стали единственным украинским клубом, который триумфовал в своем противостоянии третьего квалификационного раунда, одолев венгерский Пакш. Подопечные Руслана Ротаня теперь сыграют с итальянской Фиорентиной, которая в трех предыдущих сезонах дважды играла в финале и однажды в полуфинале Лиги конференций.

Справка. Поединки всех украинских клубов состоятся 21 и 28 августа. Это будет раунд плей-офф за выход в основную сетку турниров.

Напомним, что впервые за последние 20 лет Украина не будет иметь ни одного своего представителя на групповом этапе Лиги чемпионов. Такого не было с сезона-2005/2006.