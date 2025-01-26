Два места вакантны: четверо украинцев гарантировали участие в чемпионате мира по биатлону

Мужская сборная Украины по биатлону примет участие в чемпионате мира. Турнир состоится в швейцарском городе Ленцергайде.

12 февраля в швейцарском Ленцергайде начнется чемпионат мира по биатлону. Тренерский штаб мужской сборной Украины определился с именами четырех спортсменов, которые отправятся на ЧМ-2025, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Кто из украинцев поедет на чемпионат мира

По итогам результатов на Кубке мира по биатлону Украину на мировом первенстве представят: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Еще два места в составе сборной остаются вакантным. Двух биатлонистов отберут по результатам чемпионата Европы, который пройдет в Италии с 29 января по 2 февраля. На континентальном турнире в большинстве гонок будут выступать представители команды Б. Только в эстафете Украина выставит сильнейший состав.

Напомним, что чемпионат Европы пропустит Дмитрий Пидручный. Лидера сборной Украины беспокоят проблемы со спиной. Дмитрий рассчитывает во время паузы восстановиться и хорошо подготовиться к мировому первенству.

Напомним, что мужская сборная Украины выступает на чемпионатах мира по биатлону начиная с сезона 1992/93. На счету наших биатлонистов семь наград: одна золотая и шесть бронзовых медалей. В 2019 году Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира в гонке преследования.