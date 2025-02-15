Украина вне топ-30 мужского спринта на ЧМ-2025 в Ленцерхайде

Чемпионат мира-2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде набирает обороты. В третий соревновательный день континентального первенства состоялся мужской спринт.

Сегодня, 15 февраля, состоялись мужские спринтерские гонки. В составе сборной Украины участие в гонке приняли четыре биатлониста, сообщает 24 канал.

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Результат сборной Украины в мужском спринте

"Сине-желтую" сборную представили Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Тарас Лесюк. Первым среди украинцев гонку начал 33-летний чемпион мира.

Лучшим в сборной Украины стал Антон Дудченко. Биатлонист "чисто" отстрелялся на двух огневых рубежах и финишировал на четвертом промежуточном месте. После завершения гонки Дудченко опустился на 35 строчку.

Победителем гонки стал легендарный норвежский биатлонист Йоханнес Бё, который завершил дистанцию со временем 21.56,8. Второе место занял Кэмпбелл Райт из США – 27,7. "Бронза" покорилась французу Кейнтену Фийон-Мае – 37,0.

Результат мужского спринта на ЧМ-2025

1. Йоханнес Бё – 21.56,8 (0+0)

2. Кэмпбелл Райт – + 27,7 (0+0)

3. Кейнтен Фийон-Мае – + 37,0 (1+0)

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35. Антон Дудченко – + 1:59.1 (0+0)

36. Виталий Мандзин – +1:59.5 (2+1)

37. Дмитрий Пидручный – +2:05.2 (1+1)

65. Тарас Лесюк – + 3:02,3 (1+1)

Завтра, 16 февраля, состоится мужская гонка преследования на ЧМ-2025 по биатлону. Также в программе четвертого соревновательного дня запланирован женский персьют.