Сьогодні, 15 лютого, відбулись чоловічі спринтерські гонки. У складі збірної України участь у перегонах взяли чотири біатлоністи, повідомляє 24 канал.

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Результат збірної України у чоловічому спринті

"Синьо-жовту" збірну представили Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Тарас Лесюк. Першим серед українців гонку розпочав 33-річний чемпіон світу.

Найкращим у збірній України став Антон Дудченко. Біатлоніст "чисто" відстрілявся на двох вогневих рубежах та фінішував на четвертому проміжному місці. Після завершення перегонів Дудченко опустився на 35 сходинку.

Переможцем перегонів став легендарний норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо, який завершив дистанцію з часом 21.56,8. Другу сходинку посів Кемпбелл Райт із США – 27,7. "Бронза" підкорилась французу Кейнтену Фійон-Має – 37,0.

Результат чоловічого спринту на ЧС-2025

1. Йоганнес Бьо – 21.56,8 (0+0)

2. Кемпбелл Райт – + 27,7 (0+0)

3. Кейнтен Фійон-Має – + 37,0 (1+0)

…

35. Антон Дудченко – + 1:59.1 (0+0)

36. Віталій Мандзин – +1:59.5 (2+1)

37. Дмитро Підручний – +2:05.2 (1+1)

65. Тарас Лесюк – + 3:02,3 (1+1)

Завтра, 16 лютого, відбудеться чоловіча гонка переслідування на ЧС-2025 з біатлону. Також у програмі четвертого змагального дня заплановано жіночий персьют.