Украина вне топ-10: результаты женской эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону

В субботу, 22 февраля, в рамках чемпионата мира по биатлону состоялось две эстафетные гонки. Первыми в расписании дня выступали женщины.

Сборная Украины была представлена четырьмя биатлонистками. В эстафетной гонке соревновались Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная и Анастасия Меркушина, пишет 24 канал.

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Какое место заняла Украина

В ходе гонки представительницы сборной Украины сумели обойтись без штрафных кругов, однако использовать аж 14 дополнительных патронов. В итоге наша команда заняла 11-ю позицию.

Победительницей гонки стала сборная Франции, которая почти на протяжении всей гонки удерживала лидерство.

Результаты женской эстафетной гонки на чемпионате мира:

1. Франция (0+4)

2. Норвегия (1+8)

3. Швеция (1+8)

...

11. Украина (0+14)

Отметим, что в 16:05 по киевскому времени запланирована мужская эстафетная гонка.