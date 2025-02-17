В среду, 19 февраля, состоится шестой соревновательный день. На трассу выйдут мужчины, которые будут бежать индивидуальную гонку.

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Кто представит Украину

В ней Украина имеет квоту в четыре спортсмена. Тренерский штаб "сине-желтых" определился с составом команды на этот старт, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

Нашу страну в индивидуалке представят Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Денис Насико и Артем Тищенко. Вне состава остался капитан команды Дмитрий Пидручный и Тарас Лесюк, который перед этим бежал спринт.

Справка. Гонка начнется в 16:05 по киевскому времени. Она является самой длинной из всех на турнире – 20 километров.

Напомним, что в прошлом сезоне выше всех из украинцев в индивидуальной гонке на чемпионате мира финишировал Антон Дудченко. Тогда он занял 29 место.