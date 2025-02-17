Одна замена в составе: заявка сборной Украины на женскую индивидуальную гонку ЧМ-2025 по биатлону

Во вторник, 18 февраля, на чемпионате мира-2025 по биатлону состоится женская индивидуальная гонка. В ней примут участие 93 биатлонистки.

Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону определился с составом команды на индивидуальную гонку. В заявку попали четыре спортсменки, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт IBU.

Читайте также Расписание чемпионата мира-2025 по биатлону

Кто представит Украину в женской индивидуалке

По сравнению со спринтом в команде произошло одно изменение. Вместо Ирины Петренко будет соревноваться Анастасия Меркушина. Четырехкратная чемпионка Европы испытывает проблемы с дыханием, а потому тренеры дали ей время на отдых.

Первой из украинок начнет гонку Меркушина, которая получила 7-й номер. За ней выйдут на дистанцию 15 километров вийдуть Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Елена Городна.

Состав сборной Украины на женскую индивидуальную гонку

7. Анастасия Меркушина

32. Юлия Джима

49. Кристина Дмитренко

53. Елена Городна

Индивидуальная женская гонка состоится во вторник, 18 февраля. Начало соревнования в 16:05 по киевскому времени.

Напомним, что на ЧМ-2025 лучший результат Украины в спринте продемонстрировала Юлия Джима, которая финишировала 18-й. В персьюте 34-спортсменка завершила гонку 22-й.