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Sport News 24 Биатлон Одна замена в составе: заявка сборной Украины на женскую индивидуальную гонку ЧМ-2025 по биатлону
17 февраля, 19:40
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Одна замена в составе: заявка сборной Украины на женскую индивидуальную гонку ЧМ-2025 по биатлону

Сергей Шаховец

Во вторник, 18 февраля, на чемпионате мира-2025 по биатлону состоится женская индивидуальная гонка. В ней примут участие 93 биатлонистки.

Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону определился с составом команды на индивидуальную гонку. В заявку попали четыре спортсменки, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт IBU.

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Кто представит Украину в женской индивидуалке

По сравнению со спринтом в команде произошло одно изменение. Вместо Ирины Петренко будет соревноваться Анастасия Меркушина. Четырехкратная чемпионка Европы испытывает проблемы с дыханием, а потому тренеры дали ей время на отдых.

Первой из украинок начнет гонку Меркушина, которая получила 7-й номер. За ней выйдут на дистанцию 15 километров вийдуть Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Елена Городна.

Состав сборной Украины на женскую индивидуальную гонку

  • 7. Анастасия Меркушина
  • 32. Юлия Джима
  • 49. Кристина Дмитренко
  • 53. Елена Городна

Индивидуальная женская гонка состоится во вторник, 18 февраля. Начало соревнования в 16:05 по киевскому времени.

Напомним, что на ЧМ-2025 лучший результат Украины в спринте продемонстрировала Юлия Джима, которая финишировала 18-й. В персьюте 34-спортсменка завершила гонку 22-й.