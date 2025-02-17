Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на індивідуальну гонку. До заявки потрапили чотири спортсменки, пише 24 Канал з посиланням на сайт IBU.
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Хто представить Україну в жіночій індивідуалці
У порівнянні зі спринтом у команді відбулася одна зміна. Замість Ірини Петренко змагатиметься Анастасія Меркушина. Чотириразова чемпіонка Європи відчуває проблеми з диханням, а тому тренери дали їй час на відпочинок.
Першою з українок розпочне гонку Меркушина, яка отримала 7-й номер. За нею на дистанцію 15 кілометрів вийдуть Юлія Джима, Христина Дмитренко та Олена Городна.
Склад збірної України на жіночу індивідуальну гонку
- 7. Анастасія Меркушина
- 32. Юлія Джима
- 49. Христина Дмитренко
- 53. Олена Городна
Індивідуальна жіноча гонка відбудеться у вівторок, 18 лютого. Початок змагання о 16:05 за київським часом.
Нагадаємо, що на ЧС-2025 найкращий результат України у спринті продемонструвала Юлія Джима, яка фінішувала 18-ю. У персьюті 34-спортсменка завершила гонку 22-ю.