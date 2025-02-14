У стартовий лист жіночого спринту потрапили 92 спортсменки. Україну в гонці представили чотири біатлоністки, пише 24 Канал.

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Як виступили українки у спринті на ЧС-2025

У спринту взяли участь Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна та Ірина Петренко. Першою з українок стартувала олімпійська чемпіонка.

34-річна біатлоністка чисто відстрілялася на лежці та стійці. Однак ходом українка поступалася суперницям. У підсумку Юлія фінішувала 18-ю, продемонструвавши найкращий результат серед українок.

Чемпіонкою світу у спринті стала Жустін Брезаз-Буше з Франції. Вона допустила одну хибу та завершила дистанцію 7,5 кілометра з часом 22:08.7. "Срібло" дісталося представниці Німеччини Францисці Пройс, а "бронзу" здобула фінська біатлоністка Суві Мінккінен.

Результат жіночого спринту на ЧС-2025

1. Жустін Брезаз-Буше (Франція, 1+0) – 22:08.7

2. Франциска Пройс (Німеччина, 0+1) +9.8

3. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0) +10.0

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18. Юлія Джима (Україна, 0+0) +59.7

48. Христина Дмитренко (Україна, 2+1) +2:28.3

70. Ірина Петренко (Україна, 1+1) +3:11.1

75. Олена Городна (Україна, 4+0) +3:34.8

У суботу, 15 лютого, на чемпіонаті світу відбудеться чоловічий спринт на дистанцію 10 кілометрів. Збірна Україна буде представлена чотирма біатлоністами.