В субботу, 15 февраля, состоится третий соревновательный день. На трассу выйдут мужчины, которые будут бежать спринт.

Читайте также Расписание чемпионата мира-2025 по биатлону

Кто представит Украину

В этой гонке Украина имеет квоту в четыре спортсмена. Тренерский штаб "сине-желтых" определился с составом команды на этот старт, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

Нашу страну в спринтерской гонке представят Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Тарас Лесюк. Вне состава остались Денис Насико и Артем Тищенко, которые вошли в заявку сборной на турнир.

Отметим, что для 21-летнего Мандзина этот спринт станет дебютным стартом на уровне чемпионата мира. Ранее он принимал участие только в этапах Кубка мира.

Справка. Гонка начнется в 16:05 по киевскому времени.

Напомним, что в прошлом сезоне выше всех из украинцев в спринте на чемпионате мира финишировал Дмитрий Пидручный. Тогда он занял 21 место.