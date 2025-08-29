С 20 по 24 августа в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялся чемпионат мира-2025 по художественной гимнастике. Сборная Украины получила исторические золотые медали мирового первенства в групповых упражнениях.

Сборную Украины на чемпионате мира-2025 в Рио представляли – Диана Баева, Елизавета Азза, Александра Онищак и Валерия Перемета. 24 августа в День Независимости спортсменки завоевали второй титул в истории нашей страны, сообщает 24 канал.

Почему обвиняют украинских гимнасток?

Сборная Украины в финале ЧМ-2025 по художественной гимнастике опередила Бразилию на 0,100 баллов. Местные болельщики не столько возмущены проигрышем своей сборной, сколько триумфом украинок.

Бразильские фанаты после объявления результатов начали искать теории заговоров против их сборной, а также обвинять украинских спортсменок в краже золотых медалей, заявляя о несправедливости.

Ошибки Украины видели все, даже украинские спортсмены не верили в свой счет, это золото от бразильцев, которые сделали зрелищную серию!

Бразильцы заслужили золото, и вы это знаете.

Украли, это золото наше.

Европа всегда пытается украсть, да!? Они делают это постоянно.

Они никогда не собирались принимать европейский традиционный вид спорта с южноамериканским золотом. Нас до сих пор грабят.

Отметим, что нашлись фанаты, которые стали на защиту Украины. Они призвали, что надо смотреть выступления обеих команд объективно и прекратить обвинения в воровстве.

Реакция бразильских фанатов / Скриншоты из соцсетей

Подчеркнем, что в сборной Украины по художественной гимнастике не комментировали ситуацию с обвинениями от бразильских фанатов в краже золотых медалей

Ранее сообщали о том, что Таисия Онофрийчук завоевала историческую медаль для Украины на чемпионате мира-2025 по художественной гимнастике. Украинская гимнастка впервые в карьере выступила на мировом первенстве.