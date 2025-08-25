Сборную Украины в групповом многоборье с тремя мячами и двумя обручами представляли Елизавета Азза, Диана Баева, Кира Ширикина, Александра Ющак и Валерия Перемета. Они вышли в финал с четвертого места по итогам квалификации, информирует 24 Канал.

Как выступили украинки в финале?

А уже в борьбе за награды украинские художественные гимнастки выступили просто феноменально. Их оценили в 28,650 баллов и с этим результатом наши девушки завоевали историческое "золото".

Они опередили хозяек соревнований Бразилию на 0,1 балла. Тройку же замкнула национальная команда Китая.

ЧМ-2025 по художественной гимнастике. Групповые упражнения с тремя мячами и двумя обручами

Украина – 28.650 баллов Бразилия – 28.550 Китай – 28.350

"Золотое" выступление украинок на ЧМ-2025: смотрите видео

Важно. Это вторая победа в истории для Украины на чемпионате мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Впервые наша сборная триумфовала на этом уровне в 2002 году, победив в упражнениях с пятью лентами.

Отметим, что последний раз Украина завоевывала "золото" на ЧМ по художественной гимнастике в 2013 году. Тогда Анна Ризатдинова победила в упражнении с обручем.

Напомним, что ранее на турнире Таисия Онофрийчук стала бронзовым призером в упражнениях с лентой, а также украинки завоевали "бронзу" командного первенства. Поэтому в целом на турнире "сине-желтые" завоевали три медали.