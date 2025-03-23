Каждая медаль достойна уважения, – Магучих прокомментировала свое выступление на ЧМ

В китайском Нанкине с 21 по 23 марта продолжается чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Накануне был разыгран комплект наград в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин.

Этот турнир стал медальным, однако не триумфальным для украинской олимпийской чемпионки Ярославы Магучих. Она завоевала "бронзу" и прервала свою фантастическую серию из десяти подряд победных соревнований на международном уровне.

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Что сказала украинка о своем выступлении

После завершения турнира звездная уроженка Днепра прокомментировала свое выступление. Она заявила, что не успела полностью восстановиться от травмы, что повлияло на итоговый результат, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Athletics.

"Каждая медаль достойна уважения, потому что как спортсменка я знаю, сколько усилий это требует. Все показывают отличные результаты. После чемпионата Европы в помещении у меня была травма. Во время сегодняшних прыжков я почувствовала, что попытка на 1,95 метра была неудачной, но была уверена, что на 1,97 метра все сложится.

Начала разбег и почувствовала, что с голеностопом что-то не так. Я не чувствовала давления – просто наслаждалась атмосферой стадиона и соревнованиями. Теперь с нетерпением жду летнего сезона. В следующем месяце снова поеду в Китай на этап "Бриллиантовой лиги". Надеюсь, тогда все будет лучше", – сказала Магучих.

К слову. До этого турнира Ярослава Магучих последний раз не завоевывала "золото" на предыдущем чемпионате мира в помещении. Тогда она стала вице-чемпионкой соревнований.

Отметим, что на чемпионате мира также выступила еще одна украинка Екатерина Табашник. Она с результатом 1,89 метра заняла итоговое девятое место.