Аналитики оценили шансы сборной Украины по футболу в отборе на ЧМ-2026

В воскресенье, 23 марта, состоялись ответные матчи четвертьфинала Лиги наций-2024/2025. По их результатам определились составы всех отборочных групп к следующему чемпионату мира.

В частности, последнего своего соперника узнала сборная Украины. После победы Франции над Хорватией именно команда Дидье Дешама оказалась в квартете, где сыграют "сине-желтые".

Читайте также "Сделал все, чтобы мы проиграли": эксперт назвал виновника в фиаско Украины в матче с Бельгией

Какие перспективы у сборной Украины

У группе D подопечным Сергея Реброва будут противостоять Исландия, Азербайджан и собственно "Ле Бле". Матчи отборочного турнира состоятся осенью 2025 года.

Перед стартом квалификации аналитический портал Football Meets Data проанализировал шансы всех команд пробиться на Мундиаль-2026, информирует 24 Канал. Явным фаворитом нашего квартета он считает Францию, которая займет первое место с вероятностью 82%.

Аналитики прогнозируют подопечным Сергея Реброва второе место. Такое развитие событий оценивается в 67%. Исландия и Азербайджан считаются безоговорочными аутсайдерами группы.

Отметим, что на чемпионат мира попадет победитель квартета, а команда, которая займет второе место, будет бороться за путевку на турнир в раунде плей-офф.

Шансы сборных группы D пробиться на ЧМ-2026

Франция – 82% (первое место), 18% (плей-офф)

Украина – 17% (первое место), 67% (плей-офф)

Исландия – 1% (первое место), 12% (плей-офф)

Азербайджан – 0.2% (первое место), 4% (плей-офф)

Отметим, что первый поединок "сине-желтые" проведут 5 сентября против Франции. Последний матч группового этапа наша сборная сыграет 16 ноября с Исландией.