Зокрема, останнього свого суперника дізналася збірна України. Після перемоги Франції над Хорватією саме команда Дідьє Дешама опинилася у квартеті, де зіграють "синьо-жовті".

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Які перспективи у збірної України

У групі D підопічним Сергія Реброва протистоятимуть Ісландія, Азербайджан і власне "Ле Бле". Матчі відбіркового турніру відбудуться восени 2025 року.

Перед стартом кваліфікації аналітичний портал Football Meets Data проаналізував шанси всіх команд пробитися на Мундіаль-2026, інформує 24 Канал. Явним фаворитом нашого квартету він вважає Францію, яка посяде перше місце з ймовірністю 82%.

Аналітики прогнозують підопічним Сергія Реброва другу сходинку. Такий розвиток подій оцінюється в 67%. Ісландія та Азербайджан вважаються беззаперечними аутсайдерами групи.

Зазначимо, що на чемпіонат світу потрапить переможець квартету, а команда, яка посяде друге місце, боротиметься за путівку на турнір у раунді плей-оф.

Шанси збірних групи D пробитися на ЧС-2026

Франція – 82% (перше місце), 18% (плей-оф)

Україна – 17% (перше місце), 67% (плей-оф)

Ісландія – 1% (перше місце), 12% (плей-оф)

Азербайджан – 0.2% (перше місце), 4% (плей-оф)

Зазначимо, що перший поєдинок "синьо-жовті" проведуть 5 вересня проти Франції. Останній матч групового етапу наша збірна зіграє 16 листопада з Ісландією.