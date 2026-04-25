Развлечение для самых богатых: билеты на финал ЧМ-2026 продают за более чем 2 миллиона долларов

Билеты на финал чемпионата мира-2026 шокировали ценой – более 2 миллионов долларов за место. Такой "золотой пропуск" уже появился в перепродаже на официальной платформе ФИФА.

Футбольный праздник мирового масштаба рискует стать развлечением только для самых богатых. Цены на билеты достигли уровня элитной недвижимости и вызвали волну критики среди фанатов, сообщает The Athletic.

Что известно о ценах на билеты?

На официальной платформе перепродажи ФИФА выставили сразу четыре билета на финал чемпионата мира-2026 по цене около 2,3 миллиона долларов каждый.

Речь идет о матче, который состоится 19 июля на стадионе MetLife Stadium в Нью-Джерси. При этом даже не VIP-места оценены в такие заоблачные суммы – они расположены в секторе за воротами.

Для сравнения, другие билеты в этом же секторе можно найти примерно за 16 тысяч долларов, что выглядит "дешево" на фоне миллионов.

ФИФА заработает сотни тысяч на каждом

Несмотря на огромные цены, ФИФА напрямую их не устанавливает – это вторичный рынок. В то же время организация получает 15% комиссии как от продавца, так и от покупателя.

Таким образом, с одной продажи билета за более 2 миллионов долларов федерация может заработать около 600 тысяч долларов.

Новая модель ценообразования, которая позволяет свободную перепродажу по рыночным ценам, уже вызвала возмущение фанатов. Многие считают, что футбол становится все менее доступным для обычных болельщиков.

Какой формат ЧМ-2026?