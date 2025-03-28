В середине декабря в сети появилась информация о том, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест. В пробе "А" украинского игрока обнаружили запрещенное вещество.

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Что сказал Муту о ситуации Мудрика

Он отметил, что был застигнут врасплох, потому что не привык к такой жизни. Муту приехал в Челси, когда в его личной жизни было слишком много проблем и он оказался втянутым в очень много различных скандалов, пишет 24 канал со ссылкой на The Telegraph.

У меня могла сложиться другая карьера. Когда играл за Челси, то был среди лучших игроков мира, поэтому мог бы легко выиграть Золотой мяч. Но плохие решения помешали мне это сделать. Я стараюсь не упрекать себя за это,

– сказал бывший футболист Челси.

Он также добавил, что не знает, какие санкции грозят Михаилу Мудрику, но видит, как он продолжает отстаивать свою невиновность.

"Единственное, что я могу ему посоветовать – сосредоточиться на своем возвращении. Пусть не волнуется и не забывает о том, каким был футболистом до своего отстранения", – добавил Андриан Муту.

Справка. После объявления о положительном допинг-тесте Михаила Мудрика отстранили от футбола. Вингеру Челси грозит дисквалификация сроком на четыре года.

Напомним, что последний раз украинец выходил на поле в конце ноября 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 15 матчей за Челси, в которых забил три гола и отдал пять ассистов.