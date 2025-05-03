В январе 2025 года на должность главного тренера Эвертона назначили Дэвида Мойеса. Виталий Миколенко рассказал о совместной работе с наставником, пишет 24 канал со ссылкой на ФК Эвертон.

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Что от Миколенко требует тренер

Украинец отметил, что сначала им было трудно с новым тренером. Команде пришлось привыкать, ведь все стало совсем иначе.

"Пришлось привыкать, ведь все стало совсем иначе. Однако сейчас все изменилось, вы видите турнирную таблицу. "Эвертон" играет лучше, чем это было последние два года. По моему мнению, команда находится на высокой позиции.

Дэвид Мойес постоянно требует, чтобы я чаще помогал в атаке. Он говорит, что у меня не одна задача на поле, а сразу несколько. Мне нравится играть в атаке, сейчас мы работаем над этим вместе с тренерским штабом", – добавил Виталий Миколенко.

Справка. В сезоне-2024/2025 украинский футболист сыграл 33 матча, в которых отдал две результативные передачи.

Отметим, что Виталий Миколенко стал игроком Эвертона в 2022 году.