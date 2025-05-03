Сергей Сидорчук, который играет за Вестерло, вышел за несколько минут до конца матча. Однако украинский полузащитник успел отпраздновать свое 34-летие голом, сообщает 24 канал.

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Добил соперника

Вестерло выигрывало у Дендера по ходу встречи со счетом 3:2. На 90+4 минуте главный тренер решил внести коррективы в игру и выпустил Сергея Сидорчука.

Украинский полузащитник отметился забитым мячом через две минуты после выхода на поле. Этот гол стал вторым для Сидорчука в текущем сезоне, до этого он забил Стандарду.

Напомним, что в текущем сезоне Сергей Сидорчук сыграл в 16 матчах за Вестерло в официальных турнирах. Украинский хавбек также имеет в своем активе 2 голевые передачи.