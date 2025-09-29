29 сентября выдающийся форвард празднует свой 49-й день рождения. 24 Канал вспоминает спортивный путь легендарного игрока, который получил "Золотой мяч-2004".

Читайте также "Что с лицом": российский блогер онемел после дебютного гола Забарного за ПСЖ – эмоциональное видео

Что известно о детстве Шевченко?

Андрей Шевченко родился в селе Двиркивщина Киевской области. Его семья переехала в столицу, когда ему было около трех лет.

Там он пошел в первый класс 216 средней школы. В 9 лет парень попал в футбольную секцию, где его первым тренером стал Александр Шпаков.

Родители сначала скептически относились к такому увлечению своего сына. Однако впоследствии наставник сумел убедить их, а сам Андрей на поле доказывал, что взрослые не ошибаются в его потенциале.

В 1990 году он с командой Динамо U-14 выиграл Кубок Иана Раша в Уэльсе, став при этом лучшим бомбардиром турнира. Шевченко получил в награду пару бутс из рук самого легендарного форварда.

Впоследствии киевляне победили в чемпионате СССР среди ребят 1976 года рождения и команда ездила на несколько международных турниров в Европу.

В частности, она сыграла на миланском "Сан-Сиро", который сразу запал в сердце Шевченко. Позже он рассказывал, что сразу влюбился в этот город и очень хотел в него вернуться.

Впервые оказавшись в Милане, еще в юном возрасте, я просто влюбился в этот город. Помню, тайком даже оставил монету на поле стадиона Сан-Сиро, чтобы однажды сюда вернуться,

– вспоминал Шевченко.

Первые шаги Шевченко во взрослом футболе

Андрей Шевченко дебютировал во взрослом футболе в сезоне-1992/1993 в составе Динамо-2. А уже в следующей кампании он с 12 голами стал лучшим бомбардиром команды Динамо, после чего его пригласили в молодежную сборную Украины.

8 ноября 1994 года под руководством Йожефа Сабо юный форвард дебютировал за первую команду "бело-синих". Он вышел на замену в матче с Шахтером, который киевляне выиграли со счетом 3:1.

Впоследствии Андрей стал игроком основного состава киевлян, образовав убийственную связку с Сергеем Ребровым. Они феерили в команде Валерия Лобановского и в сезоне-1998/1999 дошло до полуфинала Лиги чемпионов.

По итогам той кампании Шевченко стал лучшим бомбардиром соревнования, забив 10 голов. Поэтому было понятно, что он готов к следующему шагу в карьере.

Отметим, что Андрей Шевченко мог стать офицером армии вместо футбольной карьеры. Поскольку, он провалил первую попытку попасть в академию Динамо, а его отец хотел отправить сына в военное училище.

Зато Шевченко выпросил у родителей еще год, чтобы доказать, что он может стать футболистом. Тогда будущая легенда со второй попытки попал в академию Динамо.



Шевченко и Ребров были одним из лучших дуэтов нападающих / Фото ФК Динамо

Как Шевченко покорил европейский футбол?

После такого успеха Андрей стал целью для многих европейских грандов. Конкуренцию за него выиграл Милан, который летом 1999 года оформил трансфер за 25 миллионов долларов.

В том же году украинский нападающий занял третье место в голосовании за "Золотой мяч", уступив лишь Ривалдо и Дэвиду Бекхэму. Он со старта завоевал себе место в составе итальянского гранда и стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 24 гола в 32 матчах.

Интересный факт. Интересно, что когда происходили переговоры относительно перехода Андрея Шевченко из киевского Динамо в Милан СБУ перехватил телефонные разговоры. Футболиста хотели похитить – тогда нападающему выделили охрану.

Такая результативность снова позволила форварду попасть в тройку претендентов на самую престижную индивидуальную футбольную награду. Однако его снова опередили двое игроков, на этот раз это были Луиш Фигу и Зинедин Зидан.

Украинец продолжал забивать голы пачками и одержал победу в Лиге чемпионов-2002/2003. После этого он выиграл с Миланом в следующем сезоне Суперкубок УЕФА и чемпионат Италии и наконец достиг вершины – стал обладателем "Золотого мяча-2004".



Шевченко с "Золотым мячом" / Фото Getty Images

А уже 31 декабря 2004 года Андрей Шевченко "за исключительные спортивные достижения, выдающийся личный вклад в развитие украинского футбола и повышение авторитета Украины в мире" указом Президента Леонида Кучмы был награжден званием "Героя Украины".

Употреблял ли Шевченко запрещенные вещества?

Карьеру Андрея Шевченко спас Йожеф Сабо, поскольку, тогда еще будущая легенда футбола попал в ненужную компанию.

Йожеф Йожефович рассказал о том эпизоде, когда путь Шевченко мог пойти в другую сторону.

Однажды на тренировке Динамо подошел ко мне врач и говорит, что у Шевченко снова повышенное давление. Выяснилось, что Шевченко попал в плохую компанию, покуривал всю эту хр*нь,

– рассказывал Сабо.

Кроме того, тогдашний главный тренер видел, как Шевченко пролетел на новеньком Мерседесе в Конча-Заспе. Тогда Сабо обратился к Суркисам, чтобы они спасли футболиста – больше Андрей не дружил с той компанией.

Как Шевченко забил самый памятный гол за сборную Украины?

Почти 26 лет назад Андрей Шевченко забил один из самых памятных голов в своей карьере. Тогда сборная Украины сыграла против России в решающем матче квалификации на Евро-2000.

Курьезный гол Шевченко в ворота Филимонова навсегда запомнился в глазах фанов. Лидер национальной сборной передачу в штрафную площадку, а российский голкипер перевел его в собственные ворота.

В итоге матч завершился с ничью счетом 1:1, а сборная Украины вышла в плей-офф отбора на Евро-2000. Далее, к сожалению, "сине-желтые" уступили Словении с общим счетом 2:3.

Гол Андрея Шевченко в ворота России: смотрите видео

Что известно о завершающем этапе карьеры Шевченко?

Украинский форвард продолжал зажигать в Милане и летом 2006 года дошел до исторического четвертьфинала чемпионата мира со сборной Украины. После этого турнира он покинул итальянский клуб и перебрался в Челси, который купил нападающего за 45 миллионов евро.

Карьера Шевченко в Англии пошла на спад. Он подвергался жесткой критике и за два сезона забил лишь девять голов в Английской Премьер-лиге.

В попытке реабилитировать карьеру форвард решил на правах аренды вернуться в Милан. Там 32-летний украинец не смог заиграть на прежнем уровне и летом 2009 года подписал контракт с родным Динамо.

К слову. Андрей Шевченко, кроме футбола, имел хобби. Бывший футболист занимался гольфом, а в 2011 году даже завоевал серебряную медаль чемпионата Украины.

Андрей стал основным игроком, носил капитанскую повязку и провел за "бело-синих" еще три сезона. Завершил карьеру Шевченко красиво – на домашнем Евро-2012, где даже отметился дублем в ворота сборной Швеции.

Чем занимался после завершения игровой карьеры?

Повесив бутсы на гвоздь, Андрей Шевченко решил заняться политическими делами. Он присоединился к партии "Украина – Вперед!", которую возглавляла Наталья Королевская.

В конце концов она не набрала необходимого количества голосов и не попала в парламент. После этого легенда украинского футбола вернулся к своему любимому виду спорта и попробовал себя в роли тренера.

С 2016 по 2021 год Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины. Под его руководством команда показывала, едва ли не лучшую игру в истории и дошла до четвертьфинала Евро-2020.

Впоследствии попробовал себя в роли менеджера на клубном уровне, но там дела пошли не так хорошо. Он возглавил Дженоа осенью 2021 года, но после победы в дебютном матче команда выдала ужасную 10-матчевую безвыигрышную серию и украинец был уволен.

После длительной паузы вернулся в футбол, но уже не на тренерский мостик. С 25 января 2024 года Шевченко занимает должность президента Украинской ассоциации футбола.



Шевченко сейчас является главой УАФ / Фото из соцсетей организации

Что известно о личной жизни Шевченко?

Андрей Шевченко является однолюбом и примерным семьянином. Он находится в отношениях с 2000 года с американской моделью Кристен Пазик.

Отметим, что Шевченко дружил с Джорджио Армани, именно итальянский модельер познакомил его с Пазик. А уже после четырех лет они мужем и женой. С тех пор у супругов родилось четыре сына.

Кстати. Андрей Шевченко является кумом Сильвио Берлускони. Бывший премьер-министр Италии крестил старшего сына футболиста – Джордана.

Один из них решил пойти по пути отца и также связать свою жизнь с футболом. 18-летний Кристиан играет за юношескую команду Уотфорда, а также решил представлять именно сборную Украины, хотя и родился в Лондоне.

Сейчас он с командой участвует в чемпионате мира U-20. "Сине-желтые" на турнире стартовали с победы над Южной Кореей (2:1), но Шевченко-младший в этом матче не выходил на поле.



Андрей Шевченко с сыном Кристианом / Фото из соцсетей главы УАФ

Отметим, что Андрея Шевченко также можно увидеть в кино. Легенда украинского футбола участвовал в съемках итальянских фильмов – "Последний ультрас" и "Футбольный тренер 2".

Фильм "Последний ультрас" с Шевченко: смотрите видео

Футбольное наследие Андрея Шевченко