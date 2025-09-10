Он никогда не попадал в скандалы и всегда считается примерным семьянином. 24 Канал рассказывает, что известно о детях легенды украинского футбола.

Сколько сыновей у Андрея Шевченка?

В отличие от многих звезд спорта и шоубизнеса, которые часто теряют контроль над собой и портят репутацию, Андрей Шевченко является однолюбом. Он находится в отношениях с 2000 года с американской моделью Кристен Пазик.

Они познакомились в Милане и через четыре года официально стали мужем и женой. С тех пор у звездной пары родилось четыре ребенка и, что интересно, все – мальчики.



Андрей Шевченко с семьей / Фото из инстаграма главы УАФ

Что известно о Джордане Шевченко?

Самым старшим из потомков легенды украинского футбола является Джордан. Он родился 29 октября 2004 года в Милане. Крестным парня является уже покойный Сильвио Берлускони, который был эпатажным политиком и долгое время владел футбольным клубом Милан.



Джордан Шевченко вместе с родителями / фото из соцсетей Кристен Пазик

Парень учился в King's College School в Уимблдоне, а позже поступил в Йельский университет. С тех пор Джордан живет в США.

После начала полномасштабного вторжения он глубже погрузился в украинскую историю, а также активно изучает украинский язык и помогает благотворительными инициативами нашей стране. Парень оставляет правильные месседжи для международной аудитории и признавался, что в будущем хочет максимально использовать полученные знания и связи, приобретенные за время обучения в Йельском университете, чтобы помогать в восстановлении Украины:

Я не понимал, что большую часть своей истории Украина находилась под влиянием внешних сил – Речи Посполитой с Запада, Московии с Востока, а затем – османов с Юга, все воевали за эту землю. И это, в определенном смысле, почти повторяется, потому что мы имеем эту внешнюю силу, которая пытается претендовать на наши земли, поставить под угрозу свободу. Но мы не уйдем без боя.

Что известно о Кристиане Шевченко?

Самым известным сыном Андрея Шевченко является Кристиан. Все потому, что он решил пойти по пути отца и также связать свою жизнь с футболом.

Парнишка родился 10 ноября 2006 года в Лондоне. Он играл в академии Челси, откуда перешел в Уотфорд, с которым уже в 2023 году подписал первый профессиональный контракт.

Сейчас Кристиан выступает за команду U-21 английского клуба. Он также проявил свою любовь к Украине и в 2024 году получил украинское гражданство.

Юный игрок, выступающий на позиции вингера или центрального нападающего, решил выступать именно за украинскую сборную. С того времени он провел уже 11 поединков за юношескую команду U-19, отметившись одним ассистом.



Андрей Шевченко с сыном Кристианом / Фото из инстаграма главы УАФ

Что известно об Александре Шевченко?

Третий сын Андрея Шевченко получил наиболее привычное имя для украинцев. Он родился 1 октября 2012 года.

Сейчас о нем не так много информации, однако он является очень активным и спортивным парнем. Ему нравится кататься на лошадях и заниматься плаванием, поэтому возможно в будущем в семье Шевченка будет еще один спортсмен.



Александр Шевченко / Фото из инстаграма Кристен Пазик

Что известно о Райдере-Габриэле Шевченко?

А самого младшего сына легенды украинского футбола назвали Райдер-Габриэль. Он появился на свет 6 апреля 2014 года.

Мальчик с семьей проживает в Лондоне и сейчас проявляет большой интерес к гольфу, который является вторым хобби Андрея Николаевича. Действующий глава УАФ несколько раз делал посты ко дню рождения сына и на них тот играл именно в эту игру со звездным отцом.

Футбольное наследие Андрея Шевченка