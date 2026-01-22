Семья сбежала из Украины из-за Януковича, а отец ушел на фронт: кто такая теннисистка Олейникова

Александра Олейникова в последнее время является одной из самых обсуждаемых украинских спортсменок. Она не только достигла большого прогресса в теннисе, но и имеет четкую гражданскую позицию, которую активно высказывает.

В очередной раз Александра о себе заявила на Australian Open, где стала главным ньюзмейкером турнира, дав несколько громких интервью о войне в Украине и отношении к "нейтральным" спортсменам. 24 Канал рассказывает интересные факты о теннисистке, которая влюбила в себя уже немалое количество фанатов.

Что известно о детстве Олейниковой?

Она родилась 3 января 2001 года в Киеве. В пятилетнем возрасте девочка начала заниматься теннисом, однако впоследствии ей пришлось вынужденно покинуть родную страну.

Дело в том, что в жизнь семьи Александры в 2011 году вмешалась политика. Это были времена президентства пророссийского Виктора Януковича, взгляды которого не разделял отец юной теннисистки Денис.

На его фирме была напечатана партия футболок с принтом "Спасибо жителям Донбасса...", которые были совсем не лояльными к тогдашнему главе страны. Поэтому к нему пришли не с дружеским визитом "титушки" президента, разгромив офис и намекнули, что в следующий раз будет хуже.



Денис Олейников с теми футболками / Фото blog.i.ua

Мужчина понял, что в одиночку проблему не решит, ведь это был расцвет сил команды Януковича. Поэтому он уехал вместе с семьей в Хорватию, когда Александре было 10 лет.

Там она продолжила заниматься любимым видом спорта и ради упрощения отношений с местной федерацией тенниса сменила гражданство на хорватское. Именно под флагом этой страны Олейникова завоевала свой первый титул ITF, победив в ноябре 2018 года на 15-тысячнике в Ираклионе.

Однако в дальнейшем ее прогресс остановился. Александра еще несколько раз играла в финалах на низкорейтинговых турнирах, но ожидаемого прорыва не было.

Как Олейникова решила снова представлять Украину?

Несмотря на выступления за Хорватию, Александра никогда не забывала о своей Родине и в 2021 году решила вернуть себе украинское гражданство. Это дело растянулось на целый год и в это время Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

Пока многие наши спортсмены получали гражданства других государств, Олейникова стремилась быть именно украинкой. Она начала активно помогать украинской армии, в частности, с еще несколькими теннисистками создала сайт _drones4ua.org, где проводили постоянные сборы донатов на дроны для Сил обороны Украины.

Отец Александры также поступил, как настоящий патриот своего государства. Он вернулся из Хорватии и присоединился к армии.



Александра Олейникова с отцом / Фото из соцсетей теннисистки

Как Олейникова начала прогрессировать?

После возвращения украинского гражданства у Александры начался и стабильный прогресс в игре и результатах. 2022 год она завершила на 672 месте в мировом рейтинге, следующий – на 391-й строчке, а 2024-й – уже в топ-300.

Кроме тенниса, все это время Олейникова активно занималась волонтерской деятельностью. Она эмоционально рассказывала об этой части своей жизни, призывая всех донатить и помогать украинской армии.

Есть несколько девушек из Тура: я, Кристина Возняк, Лиза Труш – болельщики могут перейти по ссылке и поддержать теннисистку. Затем прилетает купленный за эти деньги именной дрон от того игрока, которого поддержал болельщик, и убивает оккупанта. Или уничтожает технику. Все довольны! Когда я вижу, что умирают россияне, меня это невероятно заряжает,

– заявляла Олейникова.

Это имело и последствия для украинки. Она выступала на соревнованиях в форме с нашивкой с названием своего сайта для помощи ВСУ, а подобное якобы недопустимо по правилам WTA, поэтому ее после игры против россиянки Алевтины Ибрагимовой заставили сменить футболку на следующие поединки.

Требование пришлось выполнить, но Олейникова нашла способ обойти этот запрет позже. Она изменила свой никнейм на странице в инстаграм на _drones4ua.org, поэтому у нее на одежде теперь была ссылка не на фонд, а на свою страницу в соцсети, поэтому представителям WTA в конце концов пришлось отступиться.



Олейникова в форме с соответствующей надписью / Фото из соцсетей теннисистки

А уже в 2025 году Александра заявила о себе на полную. По-настоящему триумфальной для нее стала осень, в течение которой она выиграла сразу три турнира серии WTA 125, благодаря чему дебютировала в топ-100 мирового рейтинга.

Сознательный голос, который сложно игнорировать

С этого времени Александра стала гораздо более узнаваемой и получила больше площадок, где могла привлекать внимание к войне в Украине. И Олейникова это постоянно делает, к тому же не подбирая особо слов, а называет все своими именами.

Так она описывала свое отношение, в частности, к представительницам России, которых не отстранили от соревнований. Александра считает, что это ненормально, ведь они не осуждают агрессию своей страны и фактически поддерживают убийства украинцев.

Люди должны знать правду, что я из Украины, после предсезонки под воздушными тревогами, а мой папа в армии. Он должен был бы присутствовать на матче, но не может. И тут я играю против человека, который поддержал, профинансировал, принял участие в пропаганде. Получается, я просто играю против существа, которое поддерживает войну и геноцид, и помещать нас в один турнир – это просто какое-то моральное извращение,

– заявляла Олейникова.

А в январе 2026 года украинка впервые сыграла в основной сетке турнира серии Grand Slam. Она уже в первом круге Australian Open встречалась с действующей победительницей соревнований Мэдисон Киз.

Александра навязала борьбу звездной американке и даже имела два сетбола в первой партии. Однако, к сожалению, не реализовала их и все же уступила.

Смотрите видеообзор матча Олейникова – Киз

В этот момент она получила самую большую медийную площадку за все время карьеры и использовала ее на полную. Олейникова на послематчевую пресс-конференцию пришла в специальной футболке.

На ней были нанесены слова, которые оставили важный месседж. Она напомнила теннисному сообществу, что спорт – не вне политики и нельзя обходить важные темы: "Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских детей и женщин, но здесь я не могу об этом говорить".

Она призвала помогать Украине, подчеркнув, что для этого есть множество способов. Также Александра и вспомнила об отце-военном.

Он мой самый большой сторонник, и был им с моего детства. Я так горжусь им, и это то, что мотивирует меня еще больше. После того как он вступил в армию, я улучшила свой рейтинг больше, чем на 200 позиций. Я знаю, что он мечтал увидеть меня на этом корте, и я сделаю все, чтобы он гордился мной,

– сказала Олейникова.



Олейникова на пресс-конференции / Скриншот с видео

А уже после этого она дала резонансное интервью для L'Equipe. В нем украинка жестко прошлась по спортсменам из России и Беларуси, в частности, высказавшись о первой ракетке мира Арине Соболенко, подчеркивая, что та не является "нейтральной".

Вы знали, что в 2020 году она подписала письмо поддержки Лукашенко? Во время протестов в Беларуси, когда людей били на улицах за требования демократии, она заявила, что Лукашенко – ее президент,

– рассказала украинка.

Также Александра привела пример Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой, которые получили награды уже в 2025 году от Владимира Путина. Им был вручен орден "За заслуги перед Отечеством" за участие на Олимпиаде-2024, что в очередной раз доказало, что нейтральности, о которой постоянно говорят руководители международных федераций, не существует.

Это интервью не осталось без внимания – после его выхода журналисты просили прокомментировать такие слова Олейниковой. Теннисистки из России и Беларуси выглядели просто жалко, так и не дав четкого ответа, а только и ссылались на то, что спорт – вне политики.

Очень хочется верить, что скоро у нее появится возможность видеться с отцом, который также является ее менеджером, чаще на больших стадионах, а не только во время его коротких отпусков. Ведь это будет означать, что Украина выстояла и они снова смогут вместе наслаждаться теннисной жизнью, где в течение последнего года Александра продемонстрировала, что имеет перспективу стать настоящей звездой.



Александра Олейникова с отцом / Фото из соцсетей