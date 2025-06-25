Стерненко отреагировал на сообщение Беленюка, в котором он защищал Ломаченко

После сообщения Василия Ломаченко об обсреле родной школы Сергей Притула и Сергей Стерненко назвали его трусом. На защиту боксера стал Жан Беленюк.

Украинский активист Сергей Стерненко ответил на сообщение Жана Беленюка в защиту Василия Ломаченко. Он вспомнил поступки боксера в прошлом, пишет 24 канал со ссылкой на сообщение Жана Беленюка.

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Что сказал Стерненко в ответ Беленюку

Беленюк в своей заметке отметил, что Василий остается верным себе и своим взглядам, и в этом плане его трудно назвать "трусом" или "ссыклом" как выразились Притула со Стерненко в комментариях под недавним сообщением Ломаченко.

Активист заявил, что не знает от кого Украину хотел защищать Ломаченко и припомнил его поступки.

Не знаю, от кого Вася там собирался защищаться в начале полномасштабки, но уже в 2023-м он в США обнимался с шестеркой Кадырова. А в прошлом году сделал инвестицию в бизнес Аркадия Новикова – доверенного лица Путина,

– сказал Сергей Стерненко.

Напомним, что не так давно Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры. Свое прощальное слово он записал на русском языке и ни разу не вспомнил за Украину, что возмутило многих болельщиков.