Український активіст Сергій Стерненко відповів на допис Жана Беленюка у захист Василя Ломаченка. Він пригадав вчинки боксера у минулому, пише 24 канал з посиланням на допис Жана Беленюка.

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Що сказав Стерненко у відповідь Беленюку

Беленюк у своєму дописі зазначив, що Василь залишається вірним собі та своїм поглядам, і в цьому плані його важко назвати "боягузом" або "сциклом" як висловилися Притула зі Стерненком в коментарях під нещодавнім дописом Ломаченка.

Активіст заявив, що не знає від кого Україну хотів захищати Ломаченко і пригадав його вчинки.

Не знаю, від кого Вася там збирався захищатися на початку повномасштабки, але вже у 2023-му він у США обіймався із шісткою Кадирова. А минулого року зробив інвестицію у бізнес Аркадія Новікова – довіреної особи Путіна,

– сказав Сергій Стерненко.

Нагадаємо, що не так давно Василь Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри. Своє прощальне слово він записав російською мовою та жодного разу не згадав за Україну, що обурило багатьох вболівальників.