У конфлікт Василя Ломаченка, Сергія Притули та Сергія Стерненка втрутився ще і Жан Беленюк. Він заперечив слова волонтерів щодо того, що боксер боягуз, пише 24 канал з посиланням на телеграм-канал Жана Беленюка.

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Що сказав Беленюк

Раніше Сергій Притула та Сергій Стерненко лишили коментарі під дописом Ломаченка, у яких назвали його боягузом. Згодом Ломаченко відповів на їх слова.

Беленюк зазначив, що Василь залишається вірним собі та своїм поглядам, і в цьому плані його важко назвати "боягузом" або "сциклом" як висловилися Притула зі Стерненком в коментарях під нещодавнім дописом Ломаченка.

Очевидно, він дійсно вірить в те, що публікує і не боїться виказувати свою позицію, незважаючи на засудження переважної більшості українців, які страждають і втрачають своїх близьких кожного дня в цій жорстокій війні Росії проти нас. Напевне, треба мати яйця, щоб на таке наважуватися стільки років підряд,

– сказав Жан Беленюк.

Він також додав фото Ломаченка у військовій формі, коли він нібито вступив до лав Територіальної оборони і сказав, що не розуміє від кого тоді Василь захищав Україну на початку повномасштабної війни.

"Мені незрозуміло, як це фото зʼявилося, списую на шоковий стан.. Дума, він жалкує про те, що воно взагалі потрапило в мережу. Бо саме тут, зважаючи на всі обставини, доречніше звучить слово "боязуг", – додав Жан Беленюк.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Василь Ломаченко нібито служив у Територіальній обороні Білгород-Дністровська. Однак відомо, що боксер сфотографувався з мером міста і більше його не бачили в лавах Сил Оборони.