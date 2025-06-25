Василь Ломаченко вдруге відповів Сергію Стерненку на його слова. Цього разу боксер вирішив звинуватити активіста в ухиленні від служби, пише 24 канал з на допис Василя Ломаченка.

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Відповідь Ломаченка Стерненку

Раніше Сергій Притула та Сергій Стерненко лишили коментарі під дописом Ломаченка, у яких назвали його боягузом. На обидва коментарі боксер дав відповідь, однак вирішив продовжити суперечку.

На слова Ломаченка Стерненко написав, що краще жити під загрозою вбивства з боку росіян, аніж стати перед ними на коліна, як це робить боксер.

Краще мати "говорячу голову", аніж пусту. Мерзота, яка навіть досі у себе на сторінці тримає відео з вихвалянням убивць мого народу. Хай ті "вєжлівиє люді", яких ти глорифікуєш (загугли, що це за слово), заберуть у тебе все найдорожче,

– заявив активіст.

Ломаченко не залишив без уваги його коментар і звинуватив Сергія в ухиленні від свого громадянського обовʼязку.

“Разом із конторою думали, що написати? Чи сам надумав? Під загрозою життю живуть усі люди, що залишилися в Україні, не тільки від армії Росії, а й від своїх же ТЦК, які свавільно пакують людей, але ти в нас привілейований! Ти, до речі, чого не воюєш, патріоте? Соломон якось сказав: "Все мине, і це теж". Тож, сподіваюся, Господь напоумить тебе, перш ніж все пройде”, – написав Василь Ломаченко.

Цікаво, що після початку повномасштабного вторгнення Василь Ломаченко нібито служив у Територіальній обороні Білгород-Дністровська. Щоправда, відомо, що боксер сфотографувався з мером міста і більше його не бачили в лавах Сил Оборони.