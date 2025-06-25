Василий Ломаченко во второй раз ответил Сергею Стерненко на его слова. На этот раз боксер решил обвинить активиста в уклонении от службы, пишет 24 канал со ссылкой на сообщение Василия Ломаченко.

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Ответ Ломаченко Стерненко

Ранее Сергей Притула и Сергей Стерненко оставили комментарии под сообщением Ломаченко, в которых назвали его трусом. На оба комментария боксер дал ответ, однако решил продолжить спор.

На слова Ломаченко Стерненко написал, что лучше жить под угрозой убийства со стороны россиян, чем стать перед ними на колени, как это делает боксер.

Лучше иметь "говорящую голову", чем пустую. Мерзость, которая даже до сих пор у себя на странице держит видео с восхвалением убийц моего народа. Пусть те "вежливые люди", которых ты глорифицируешь (загугли, что это за слово), заберут у тебя все самое дорогое,

– заявил активист.

Ломаченко не оставил без внимания его комментарий и обвинил Сергея в уклонении от своего гражданского долга.

“Вместе с конторой думали, что написать? Или сам надумал? Под угрозой жизни живут все люди, оставшиеся в Украине, не только от армии России, но и от своих же ТЦК, которые своевольно пакуют людей, но ты у нас привилегированный! Ты, кстати, чего не воюешь, патриот? Соломон как-то сказал: "Все пройдет, и это тоже". Поэтому, надеюсь, Господь вразумит тебя, прежде чем все пройдет”, – написал Василий Ломаченко.

Интересно, что после начала полномасштабного вторжения Василий Ломаченко якобы служил в Территориальной обороне Белгород-Днестровска. Правда, известно, что боксер сфотографировался с мэром города и больше его не видели в рядах Сил Обороны.