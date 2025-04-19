Известный промоутер высказался о будущем Ломаченко в боксе
- Боб Арум, глава Top Rank, не получил ответа от Василия Ломаченко относительно его карьеры в боксе.
- Ломаченко должен был дать ответ в марте, но пока неизвестно, вернется ли он на ринг в 2025 году.
- В последнем бою в мае 2024 года Ломаченко победил Джорджа Камбососа техническим нокаутом.
Глава Top Rank Боб Арум высказался относительно будущего Василия Ломаченко. Он не общался с украинским боксером.
Уже длительное время ходят слухи о том, что Василий Ломаченко раздумывает над завершением карьеры. Пока неизвестно, вернется ли боксер на ринг в 2025 году.
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Что сказал Арум о Ломаченко
Промоутер отметил, что ничего не слышал от украинца. Ломаченко должен был дать ответ в марте, а сейчас уже апрель, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.
Я хочу нажать на Климаса и тогда увидим, что произойдет. Я планирую поговорить с ним на следующей неделе. Не знаю, захочет ли он выходить в ринг после длительного перерыва с таким бойцом, как Кейшон,
– сказал Боб Арум.
Напомним, что в последнем бою Василий Ломаченко техническим нокаутом победил Джорджа Камбососа. Это произошло еще в мае 2024 года.