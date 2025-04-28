Я должен был выиграть первый бой, – Дюбуа о предстоящем поединке с Усиком
- Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на "Уэмбли".
- Дюбуа считает, что должен был выиграть первый бой и обещает не повторить ошибок в реванше.
- Первый бой состоялся в августе 2023 года, где Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде.
Британский боксер Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем реванше с Александром Усиком. Он считает, что выиграл и первый поединок.
Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".
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Что сказал Дюбуа о бое с Усиком
Британец рассказал, что это тот бой, которого он хотел и требовал, поэтому теперь он получит свой шанс на реванш, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.
Я должен был выиграть первый бой, но судейское решение лишило меня победы, поэтому на этот раз я не допущу ни одной ошибки перед своими людьми на национальном стадионе в моем родном городе. Сейчас я стал сильнее и опаснее бойцом, и Усик почувствует это на себе 19 июля,
– сказал Даниэль Дюбуа.
Он также поблагодарил своего промоутера, который сделал этот бой возможным.
Отметим, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде.